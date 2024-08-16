Dedesini ziyarete giden 1,5 yaşındaki Asel Lina, süs havuzuna düşerek boğuldu

Diyarbakır'da ziyaretine gittiği dedesinin evinde dengesini kaybederek süs havuzuna düşen 1,5 yaşındaki Asel Lina Topuz, boğuldu.

DHA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 08:23
Dedesini ziyarete giden 1,5 yaşındaki Asel Lina, süs havuzuna düşerek boğuldu
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Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kazancı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, ailesiyle birlikte dedesinin evine ziyarete giden Asel Lina Topuz isimli kız çocuğu, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek süs havuzuna düştü.

Durumu fark eden çevredekiler, Asel Lina’yı sudan çıkarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asel Lina, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Asel Lina’nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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