Defterdarlık ve gelir uzmanlığı sınavı öncesinde yeni iddialar

08 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Kamudaki sözlü sınavlar eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda önümüzdeki günlerde yapılacak olan deftardarlık ve gelir uzmanlığı sınavı öncesinde de “yandaşlar alınacak” söylentisi doruğa çıktı. Sendikalar, bakanlık yöneticilerini konuya duyarlı olmaya çağırdı.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, “Mülakatlar kadrolaşmanın, torpilin yeni adı oldu” eleştirisinde bulundu.

"ÇALIŞANLARA TEHDİT"

Berdicioğlu, kamuda liyakatin esas alınması gerektiğini vurguladı. Hemen hemen tüm kurumlarda çalışanlara, “BES’e üye olursanız mülakatı geçemezsiniz” denildiğine işaret eden Berdicioğlu, geçen kasım ayında Gelir İdaresi’nde müdür yardımcılığı sınavında 95’le en yüksek puanı alan beş kişinin sözlü sınavda elendiğini, düşük puan alan 15 kişinin yüksek puan verilip kadroya alındığını savundu.

SENDIKALAR RAHATSIZ

İçişleri Bakanlığı’ndaki görevde yükselme sınavında da yazılıda yüksek puan alanların sözlü sınavda elendiği iddiasında bulunan Berdicioğlu, kamudaki örneklerin çoğaltılabileceğini dile getirdi. Önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda gelir ve deftardarlık uzmanlığı sınavlarının yapılacağını anımsatan Berdicioğlu, bakanlıkta “yandaşların alınacağı” söylentileri çıktığına dikkat çekti. Berdicioğlu, söylentilerin sadece kendilerini değil başka bir sendikayı da rahatsız ettiğini, o sendikanın da üyelerine mesaj atma gereği duyduğunu söyledi. O sendikanın mesajında da şöyle deniliyor: “Sözlü sınavı yapacak bürokratlarımız sizlerin hakkını, hukukunu çiğneyecek insanlar değildir. Bu nedenle rahat olun. Ortalıkta dolaşan söylentilere itibar etmeyin. Üyelerimizin hakkını da kimseye yedirmeyiz. Bunu da bilin.” Berdicioğlu, bu mesajın sadece kendilerinin değil, başka sendikaların da söylentilerden duydukları rahatsızlığı ortaya koyduğunu belirterek “Bu kısa mesaj kurum çalışanlarının yaşadıkları baskının vahametini ortaya koymaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerini ve Gelir İdaresi Başkanlığı yönetimini duyarlı olmaya çağırıyoruz. Büyük bir özveri ile sınavlara hazırlanan ve yazılı sınavda başarılı olan adayların sınav duyurusunda belirten sayı sınırlaması dikkate alınmaksızın başarılı sayılması gerekmekte. Aksi durumda sınav sonuçları tartışmalı hale gelecektir” dedi.

