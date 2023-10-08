Değeri 400 bin dolar olan Osmanlı eserleri ele geçirildi

Eskişehir'de Osmanlı dönemine ait, değeri 400 bin dolar olduğu belirlenen porselen vazo, karo ve tablolar ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 12:08
Değeri 400 bin dolar olan Osmanlı eserleri ele geçirildi
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Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 1 şüphelinin kaçak yollardan aldığı tarihi eserleri satmak istediği bilgisi sonrası harekete geçti.

MALZEMELERE EL KONULDU

Bir süre takibe alınan şüpheli, evine yapılan baskında gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 3 adet İznik menşeli porselen vazo, 2 adet ahşap çerçeveli tablo, 5 adet karodan oluşan tablo, 6 adet İznik menşeli porselen karo ve 4 adet İznik menşeli porselen karo ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tarihi eserlerin 400 bin dolar değerinde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatılırken, tarihi eserler İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.


Osmanlı eserleri tarihi eser

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