Değişim Elçileri Samsun’da buluşacak

Farklı şehirlerden üniversite öğrencisi gençleri bir araya getiren ve bulundukları şehirlerde iklim değişikliğine karşı yapılan çalışmaları teşvik eden gençlik programı “Değişim Elçileri”, çalışmalarına Samsun’da devam ediyor.

Değişim Elçileri Samsun’da buluşacak
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Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 07.04.2025 - 04:00

İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa, Manisa, Erzurum, Zonguldak, Kayseri, Nevşehir, Konya, Denizli, Adana, Muğla’dan sonra Samsun’da da örgütlenme çalışmaları başlatan Değişim Elçileri, 18-30 yaş arasındaki gençleri düzenlenecek eğitim ve atölyelere katılmaya davet etti. 

Gençlerin ekolojik okuryazarlığını artırmayı, savunuculuk alanında güçlenmelerini sağlamayı hedefleyen program için son başvuru tarihi 8 Nisan olarak belirtildi.


Etiketler: #değişim #elçi

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