Değişim Elçileri Samsun’da buluşacak

Yayınlanma: 07.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2025 - 04:00

İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa, Manisa, Erzurum, Zonguldak, Kayseri, Nevşehir, Konya, Denizli, Adana, Muğla’dan sonra Samsun’da da örgütlenme çalışmaları başlatan Değişim Elçileri, 18-30 yaş arasındaki gençleri düzenlenecek eğitim ve atölyelere katılmaya davet etti.

Gençlerin ekolojik okuryazarlığını artırmayı, savunuculuk alanında güçlenmelerini sağlamayı hedefleyen program için son başvuru tarihi 8 Nisan olarak belirtildi.