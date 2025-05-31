DEM Parti Eş Genel Başkanlarından 'operasyon' açıklaması!

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlattığı operasyona sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi.

"BU SİYASİ OPERASYONLARDAN VAZGEÇİLMELİDİR"

Hatimoğulları, paylaşımında şunları kaydetti:

"İBB’ye yönelik operasyon ve İstanbul İlçe belediye başkanları ile Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının gözaltına alınmasını kınıyoruz. Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir. Toplumsal barış ve güçlü bir demokrasi için, İstanbul’dan Van’a, Mardin’den Adana’ya kadar ülkemizde halkın iradesine saygı gösterilmeli ve bu siyasi operasyonlardan vazgeçilmelidir."

"BU TÜR OPERASYONLAR, TOPLUMSAL BARIŞI ZEDELEMEKTEDİR"

Tuncer Bakırhan ise, operasyonlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine, Adana’da Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarına yönelik gözaltı operasyonlarını kınıyoruz, bu müdahaleleri kabul edilemez buluyoruz. Demokrasinin temel ilkelerinden biri, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygıdır. Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı eliyle yürütülen bu tür operasyonlar, toplumsal barışı zedelemektedir. Siyasi meselelerin çözüm yolu, müzakere ve diyalogdur; demokratik siyaseti dışlayan her müdahalenin karşısında olmaya devam edeceğiz."