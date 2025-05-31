Cumhuriyet Gazetesi Logo
DEM Parti Eş Genel Başkanlarından 'operasyon' açıklaması!

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından 'operasyon' açıklaması!

31.05.2025 11:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
DEM Parti Eş Genel Başkanlarından 'operasyon' açıklaması!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara dair "Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez" dedi. Tuncer Bakırhan ise "Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı eliyle yürütülen bu tür operasyonlar, toplumsal barışı zedelemektedir" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlattığı operasyona sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi.

"BU SİYASİ OPERASYONLARDAN VAZGEÇİLMELİDİR"

Hatimoğulları, paylaşımında şunları kaydetti:

"İBB’ye yönelik operasyon ve İstanbul İlçe belediye başkanları ile Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının gözaltına alınmasını kınıyoruz. Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir. Toplumsal barış ve güçlü bir demokrasi için, İstanbul’dan Van’a, Mardin’den Adana’ya kadar ülkemizde halkın iradesine saygı gösterilmeli ve bu siyasi operasyonlardan vazgeçilmelidir."

"BU TÜR OPERASYONLAR, TOPLUMSAL BARIŞI ZEDELEMEKTEDİR"

Tuncer Bakırhan ise, operasyonlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine, Adana’da Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarına yönelik gözaltı operasyonlarını kınıyoruz, bu müdahaleleri kabul edilemez buluyoruz. Demokrasinin temel ilkelerinden biri, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygıdır. Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı eliyle yürütülen bu tür operasyonlar, toplumsal barışı zedelemektedir. Siyasi meselelerin çözüm yolu, müzakere ve diyalogdur; demokratik siyaseti dışlayan her müdahalenin karşısında olmaya devam edeceğiz."

 

İlgili Konular: #CHP #Tülay Hatimoğulları #Tuncer Bakırhan #Dem Parti

İlgili Haberler

Son dakika... İBB'ye 5. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!
Son dakika... İBB'ye 5. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var! Son dakika haberi... İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon dalgası daha geldi. Aralarında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İBB'ye 5. dalga operasyon: CHP'li isimlerden peş peşe tepki açıklaması
İBB'ye 5. dalga operasyon: CHP'li isimlerden peş peşe tepki açıklaması CHP'li isimler, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen 5. dalga operasyona tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda "Tüm belediye başkanlarımızın ve yöneticilerimizin yanındayız. Halkın iradesine kurulan bu kumpas duvarı yıkılacak. Bu ülkenin onurlu yurttaşları bu kirli düzene boyun eğmeyecek" denildi.
İBB'ye operasyonun ardından CHP İstanbul İl Başkanlığında olağanüstü toplantı
İBB'ye operasyonun ardından CHP İstanbul İl Başkanlığında olağanüstü toplantı İBB'yi hedef alan yeni operasyonun ardından CHP İstanbul İl Başkanlığında olağanüstü toplantı kararı alındı. CHP'li vekiller ve başkanlar İstanbul İl Başkanlığı'nda bir araya gelecek.