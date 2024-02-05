DEM Partili Sırrı Sakık’tan eleştirilere: ‘İmamoğlu’nun kaybetmesi bizim sorunumuz değil’

Yayınlanma: 05.02.2024 - 16:01

Güncelleme: 05.02.2024 - 16:01

Eşi Başak Demirtaş‘ın DEM Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaylığı gündeme gelen Selahattin Demirtaş, kendisini cezaevinde ziyaret eden DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’la yerel seçime ilişkin konuştu.

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın aktardığına göre, Demirtaş Sakık’a, yerel seçimler için DEM Parti’nin derli toplu bir şekilde hazırlanması gerektiğini ve son genel seçimde yaşanan kayıpların telafi edilmesi gerektiğini söyleyerek, “DEM Parti kimsenin payandası değil” dedi.

Edirne Cezaevi’nde ziyareti sonrası açıklamalarda Sakık, Demirtaş ile yaptığı görüşmeyi ve DEM Parti’nin büyükşehirlerde kendi adaylarıyla seçime girmesini değerlendirdi. Demirtaş’ın babası için başsağlığı dileklerini ileten Sakık, Demirtaş’la yaptıkları sohbeti de aktardı.

“SADECE DEMOKRASİ TALEBİMİZ OLDU”

Sakık, DEM Parti’nin büyükşehirlerde kendi adaylarını çıkarması gerektiğini belirterek, “Benim kişisel görüşüm, iki seçimdir CHP’nin adaylarına oy verdik ama bize yapılan antidemokratik saldırılara karşı cılız bir iki tepki dışında güçlü bir destek göremedik” dedi.

Tabanın bu konuda ciddi tepkisinin olduğunu belirten Sakık, “Biz onlarla hiçbir protokol imzalamadık ve beklenti içinde olmadık sadece demokrasi talebimiz oldu” dedi.

“İMAMOĞLU’NUN KAYBETMESİ BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL”

Sakık, kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylediklerinde bazı kesimlerin bu karara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimleri kaybedeceği gerekçesiyle tepki gösterdiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Şimdi kendi adaylarımız ile seçime gireceğiz diyoruz, onlar ‘İmamoğlu kaybeder’ diyorlar. Bu bizim sorunumuz değil. Bizim için önemli olan birbirine benzeyen iki bloğun kayıp ve kazancı değil, bizim için önemli olan üçüncü yol siyaseti olarak demokratik siyasetin gelişmesidir.”