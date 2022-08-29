Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi; dikkat çeken ayrıntı

HERKES DEMET ÖZDEMİR MASKESİ TAKTI

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden partiye, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve çok sayıda ünlü konuk katıldı. Gecenin sonunda Demet Özdemir partiyi bastı. Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz vermişti.