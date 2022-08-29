Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi; dikkat çeken ayrıntı

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:36
<p>Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine girdi.</p>

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine girdi.

<p>Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Oğuzhan Koç’tan evlilik teklifi almıştı.</p>

Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Oğuzhan Koç’tan evlilik teklifi almıştı.

<p>Çift, 26 Haziran'da da ilk adımı attı. Hem kız isteme merasimi gerçekleşti hem de nişan yüzükleri takıldı.</p>

Çift, 26 Haziran'da da ilk adımı attı. Hem kız isteme merasimi gerçekleşti hem de nişan yüzükleri takıldı.

<p>Tuzlu kahveyi içen Oğuzhan Koç’un “Bence mükemmel bir karışım” sözü ise sosyal medyayı salladı.</p>

Tuzlu kahveyi içen Oğuzhan Koç’un “Bence mükemmel bir karışım” sözü ise sosyal medyayı salladı.

<p>600 davetlinin katılacağı planlanan düğünün masrafları için yaklaşık 4 milyon TL ödeyecek olan çiftten Oğuzhan Koç arkadaşlarıyla 2 gün önce bekarlığa veda partisi yapmıştı.</p>

600 davetlinin katılacağı planlanan düğünün masrafları için yaklaşık 4 milyon TL ödeyecek olan çiftten Oğuzhan Koç arkadaşlarıyla 2 gün önce bekarlığa veda partisi yapmıştı.

<p><strong>HERKES DEMET ÖZDEMİR MASKESİ TAKTI</strong></p> <p>Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden partiye, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve çok sayıda ünlü konuk katıldı. Gecenin sonunda Demet Özdemir partiyi bastı. Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz vermişti.</p>

HERKES DEMET ÖZDEMİR MASKESİ TAKTI

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden partiye, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve çok sayıda ünlü konuk katıldı. Gecenin sonunda Demet Özdemir partiyi bastı. Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz vermişti.

<p>Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un iki gün önce yapılması planlanan ancak hava şartları nedeniyle ertelenen nikahı dün akşam gerçekleşti.</p>

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un iki gün önce yapılması planlanan ancak hava şartları nedeniyle ertelenen nikahı dün akşam gerçekleşti.

<p>Ünlü çiftin nikahı Sarıyer’de bir otelde yapıldı.</p>

Ünlü çiftin nikahı Sarıyer’de bir otelde yapıldı.

<p>Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut oldu.</p> <p>Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.</p>

Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut oldu.

Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

<p><strong>GELİNLİK ÖZEL TASARLANDI</strong></p> <p>Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkan Özdemir, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliğini giydi. </p>

GELİNLİK ÖZEL TASARLANDI

Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkan Özdemir, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliğini giydi. 

<p>After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.</p>

After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

<p><strong>DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI</strong></p> <p>Çiftin düğününe ünlüler camiasından çok sayıda isim katıldı. İbrahim Çelikkol, Eser- Berfu Yenenler, Pelin Karahan, Deniz Baysal ve Hande Doğandemir, düğünde giydikleri kıyafetleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.</p>

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Çiftin düğününe ünlüler camiasından çok sayıda isim katıldı. İbrahim Çelikkol, Eser- Berfu Yenenler, Pelin Karahan, Deniz Baysal ve Hande Doğandemir, düğünde giydikleri kıyafetleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

<p><strong>TOPUK BOYU DİKKAT ÇEKTİ</strong></p> <p>Öte yandan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.</p>

TOPUK BOYU DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç acun ılıcalı

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