Demirtaş: Kürtler kesinlikle unutmayacak

18 Aralık 2022 Pazar, 22:44

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen Adalet Nöbeti'nde Marmara Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (MATUHAY-DER), Anadolu Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAYDER) ve Birleşik Mücadele Güçleri (BMG) öncülüğünde, aileler “Hasta ve infazı yakılan tutsaklara özgürlük, tecride son” sloganıyla Boğa Heykeli önünde bir araya geldi.

Eylem sırasında bir polis eski HDP Şırnak Milletvekili ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı. O anları görüntüleyen Artı TV kameramanı Mehmet Zeki Kaya, gözaltına alındı. Kaya'nın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan İstanbul Valiliği, polis hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

"SİZ DAHA TOKAT GÖRMEMİŞSİNİZ"

Olaya eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da tepki geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Gırtlağına kadar pisliğe, suça bulaşmış bu iktidar haddini aşalı çok oldu.

Analarımıza yapılan bu saldırıyı ve Ferhat Encü'ye atılan tokadı Kürtler kesinlikle unutmayacak.

Siz daha tokat görmemişsiniz. Sandığı bekleyin, göstereceğiz!"