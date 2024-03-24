Demirtaş’ın annesinin yoğun bakıma kaldırıldığı iddiası yalanlandı

Yayınlanma: 24.03.2024 - 12:51

Güncelleme: 24.03.2024 - 12:51

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'ın yoğun bakıma kaldırıldığı ve Demirtaş'ın annesini ziyaret etmek üzere hastaneye götürüldüğü iddiaları asılsız çıktı.

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, sosyal medya hesabı üzerinden iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Karaman, "Kamuoyunun bilgisine; Sayın Demirtaş’ın annesinin rahatsızlandığı ve kendisinin de annesini ziyarete etmek üzere hastaneye götürüldüğü şeklindeki haberler doğru değildir" ifadelerini kullandı.