Demiryolundaki yüksek gerilimde bir kova, bir fırça ile temizlik!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.05.2023 - 08:33

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), İstanbul’da bir işçinin treni temizlerken yüksek gerilime kapılmasıyla yaşanan iş kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

"İŞ GÜVENCESİ YOK"

BTS daha önce TCDD ve TCDD TAŞIMACILIK AŞ’nin kendi personelleri tarafından verilen ve içerisinde kurumun asli hizmetlerinin de yer aldığı işlerin uzunca bir süredir hizmet alımı yöntemiyle yapıldığına dikkat çekti. Bu hizmetlerin başında da temizlik işlerinin geldiğine işaret eden BTS, TCDD ve TCDD TAŞIMACILIK AŞ’de taşeron şirketler eliyle yürütülmekte olan hizmetleri yapan taşeron firma çalışanlarının düşük maaşlarla, iş güvencesinden yoksun, yeterli bilgi-beceri ve eğitim sahibi olmadan çalıştırıldıklarını vurguladı.

Bu uygulamanın sonucunda “iş cinayetlerinin” ortaya çıktığına dikkat çeken BTS şu bilgiyi paylaştı:

“23 Mayıs 2023 tarihinde öğlen saatlerinde Söğütlüçeşme İstasyonu’nda sefere hazırlanan yüksek hızlı tren setinin makinist kabini ön pencere camının uzun saplı fırça ile temizliğini yapan RCS adlı temizlik firması çalışanı, yüksek gerilime kapılması sonucunda ağır yaralanmış; hastanede yoğun bakımda entübe olarak tedavisi sürmektedir.”

BTS’den yapılan açıklamada, trenlerin temizliğinin elektrik olmayan tamir-bakım hatlarında yapıldığını, kazada yaşandığı gibi “katener hattı” altındaki bu hatta temizlik yapılmasının mevzuata aykırı olduğu aktarıldı.

"OTOMATİK YIKANIRDI"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Trenlerin bakım ve ikmallerinin yapılacağı yüksek gerilimden izole edilmiş yollar olması gerekir. Geçmişte otomatik yıkama ünitelerinde temizleme işlemi yapılırken günümüzde vagon temizliğinin taşeron firmalara devredilerek bir kova ve fırça ile temizlik yapılmaya çalışılıyor.”