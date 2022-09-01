Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 'akrabam gelecek' denilerek evden çıkarıldı

01 Eylül 2022 Perşembe, 11:58

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da yüksek kira zammından etkilendi. Afgan ev sahibinin isteği üzerine evini boşaltmak zorunda kaldı.

Fahiş oranlarda artan kira fiyatlarının önüne geçmek isteyen iktidar, 2023 Temmuz ayına kadar sürecek yüzde 25 zam tavan fiyatı uygulamasını hayata geçirdi. Ancak birçok ev sahibi, kira fiyatlarını verilen yasal oranın çok daha üstüne çıkarmakta.

Mağdur isimlerden biri de bu sefer Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal oldu.

"EV SAHİBİNİN UYRUĞUYLA İLGİLİ BİR SORUNU YOK"

Başka siteden kiralık bir daire tutan Uysal taşınmak zorunda kaldı. TGRT Haber'e konuşan Demokrat Parti Danışmanı Ateş Can söz konusu iddiaları doğruladı. Ateş Can, “Genel Başkanımız ‘Oğlum Almanya'dan gelecek’ gibi bir bahane ile çıkartıldı" dedi.

Cumhuriyet'in görüştüğü Uysal'ın yakın çevresinden bir partili, Uysal'ın bu durumu sakinlikle karşıladığını ve ev sahibinin 'akrabam gelecek' dediğini belirtti.

Uysal'ın ırkçı bir tavırla bu durumun duyurulmasını istemediğini belirten çevresi, "Ekonomiye yönelik bir serzeniş var, kira çok yüksek bir düzeyde artırıldı. Gültekin Bey'in ev sahibinin uyruğuyla ilgili bir sorunu ya da eleştirisi yok. Önümüzde duran tehlikeye örnek olduğunu düşünüyor şu an için. Demokrat Parti olarak, 'gitsinler hemen' gibi bir tavrımız olmadı zaten. Şimdi de evi taşıyorlar" ifadelerini kullandı.