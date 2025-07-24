Demokratik kitle örgütleri ve partilerden yangındaki ölümlere tepki

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında 5'i orman işçisi, 5'i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi.

Demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler yangındaki ölümlere ilişkin mesajlar verdi.

Türkiye Barolar Birliği, Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınında ilişkin açıklama yaptı.

''Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde dün çıkan ve Afyonkarahisar'a kadar sıçrayan orman yangınını söndürmek için insanüstü bir çaba gösteren 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanının alevler arasında kalarak hayatını kaybettiğini ve yaralılar bulunduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Hayatını kaybeden emekçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilerken, kayıp sayısının artmamasını ve yangının acilen kontrol altına alınmasını diliyoruz.

Türkiye Barolar Birliği olarak acımızı yürekten hissederek paylaşırken hukuki süreci de etkin şekilde takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.''

''EMEKÇİLER EN BÜYÜK RİSKLERLE BAŞ BAŞA BIRAKILIYORLAR''

DİSK, işçilerin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Söndürme çalışmaları için ileri teknoloji yatırımlarının yapılmamasının, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasının bedelini işçiler canıyla ödüyor. Her yaz yaşanan orman yangınları kader değil, bile bile gelen bir felakettir. Bu mevsimde yangınların olacağı bilindiği halde yeterli hazırlık yapılmıyor, emekçiler en ağır koşullarda, en büyük risklerle baş başa bırakılıyor. Eskişehir'de devam eden yangında hayatını kaybeden işçilerin ve gönüllülerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.''

''TEK ADAM REJİMİ İŞÇİLERİ ÖLÜME SÜRÜKLEDİ''

Sol Parti tarafından Seyitgazi'deki orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu her yanı çürümüş bu yağmacı tek adam rejimi şimdi de 10 orman işçisini ölüme sürükledi. Eskişehir Seyitgazi İlçesinde çıkan yangın söndürme işlemleri esnasında 5 orman işçisi ve 5 akut gönüllüsü olmak üzere toplam 10 kişinin hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

Sol Parti'nin sosyal medya hesabından yangına ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Yakın zamanda da gördüğümüz pek çok orman yangının sorumlusu olduğu gibi Seyitgazi yangınının da, yangının söndürülememesinin de sorumlusu AKP iktidarıdır. Daha önce yanan alanları özelleştirenler otellere teslim edenler , sabotajlara izin verenler, yangın söndürme sistemlerini etkisizleştirenler, THK yangın söndürme uçaklarını ihaleyle satışa çıkartanlar, 10 kişiyi cinayete kurban edenlerdir. Aynı zamanda elektrik dağıtım hizmetlerini özelleştirenler, ormancıların yangın söndürme eğitim kamplarını kapatıp eğitimsiz mevsimlik işçileri ölüme sürükleyenler ve sorumlular derhal yargılanmalıdır!"

''KAYIPLARIN NEDENİ DEVLET KURUMLARININ SORUMSUZLUĞUDUR''

TKP sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde canlarını dişlerine takarak yangın söndürme çalışmalarına katılan ve ilk belirlemelere göre aralarında orman işçilerinin ve gönüllülerin bulunduğu 11 yurttaşın hayatını kaybettiğini acı bir şekilde öğreniyoruz.

Bu kayıpların nedeni akıl ve bilimden uzaklaşmış devlet kurumlarının sorumsuzluğudur.

Bu kayıpların nedeni rant için en hayati hizmetlerin özelleştirilmesine ön ayak olunmasıdır.''