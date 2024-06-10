Deneme sürüşünde kaza: Sürücü kursu eğitmeni hayatını kaybetti!

Denizli'nin Tavas ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücü kursu eğitmeni İbrahim Ulaba (49) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:42
Deneme sürüşünde kaza: Sürücü kursu eğitmeni hayatını kaybetti!
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Kaza saat 13.00 sıralarında Tavas-Aydın kara yolu Kızılcabölük Mahallesi'nde meydana geldi.

Aydın'dan Denizli'nin Tavas ilçesi yönüne giden Merve Başpehlivan (33) kullandığı 34 CTT 100 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek Yunus Emre Erim (18) yönetimindeki 20 AIF 328 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DENEME SÜRÜŞÜNDE KAZA

Kazada sürücü Başpehlivan, eşi Anıl Başpehlivan (35), çocukları Çağın Alp Başpehlivan (3) ve Yaman Arın Başpehlivan (1) ile diğer sürücü Erim ve yanındaki sürücü kursu eğitmeni İbrahim Ulaba (49) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ulaba, kurtarılamadı.  Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaralanan Yunus Emre Erim'in sürücü adayı olduğu, kazanın da deneme sürüşü yaptığı sırada yaşandığı öğrenildi.


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