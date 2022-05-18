Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Barış görüşmeleri unutuldu
Rusya ile Ukrayna arasında savaş 84. gününe girerken iki ülke arasında hiçbir şekilde müzakere yürütülmediğini iki taraf da doğruladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna’nın müzakere sürecini terkettiğini dile getirdi. Oysa on gün öncesine kadar taraflar arasında teknik gruplar düzeyinde görüş alışverişi devam ediyordu. Rudenko’nun açıklaması, Ukrayna’nın müzakerelerdeki yetkili ismi Mihaylo Podolyak tarafından da doğrulandı. Podolyak, müzakerelerin tamamen sona ermesinin, Rus tarafının ültimatom sunmaktan vazgeçmemesinden kaynaklandığını ifade etti. Öte yandan, müzakerelere temel teşkil eden konuda da ABD yönetiminin müdahale ettiği görüldü. ABD, Ukrayna’nın kolay bir süreçle NATO’ya alınabileceğini söylemeye başladı. ABD’nin Ukrayna’daki maslahatgüzarı Kristina Kvien, Ukrayna’nın NATO’ya üyelik için başvurması halinde, üyelik eylem planına dahil edilmesine gerek kalmadan NATO’ya alınacağını ifade etti. ABD’nin bu telkinlerinin Ukrayna yönetimi üzerinde ne şekilde karşılık bulacağı, merakla bekleniyor.
ASKERLER TESLİM OLDU
Öte yandan, Mariupol kentinde bulunan Azovstal çelik tesislerindeki Ukraynalı savaşçıların direnişi sona eriyor. Tesislerdeki savaşçıların büyük bölümünü, Rusya’nın “neonazi” olarak adlandırdığı ve resmen “terörist” olarak ilan ettiği Azov Birliği’ne bağlı savaşçılar oluşturuyor. Önceki akşam bu askerlerden yaralı olanlar, Ruslara teslim olmaya başlarken devamının da gelmesi bekleniyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, önceki akşam yaptığı açıklamada, bu askerlerin sağ olmalarını istediklerini, o nedenle böyle bir adım attıklarını söyledi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da askerlerin kendilerine verilen görevi yerine getirip tamamladıklarını, Rusların Donbas’ın diğer bölgelerine ve Zaporijya’ya yaptıkları saldırıları geciktirdiklerini, Ukrayna ordusuna toparlanma ve hazırlık için vakit kazandırdıklarını söyledi. Ukraynalı yetkililerin, savaşçıların esir değişimi ile Ukrayna’ya iade edilmesini istediklerini söylemesine karşılık Rus yetkililer, bu savaşçıların terörist olduğunu bu nedenle esir değişimine tabi tutmak yerine mahkemeye çıkarılmalarının söz konusu olduğunu söylüyor. Öte yandan Ukraynalı yetkililer, Rusya ile savaşın sıcak sahasının eylül ayına kadar sürebileceğini, ondan sonra da düşük yoğunluklu olarak birkaç yıl da devam edebileceğini dile getiriyor.
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