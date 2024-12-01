Deniz seferlerine olumsuz hava şartı engeli

Olumsuz hava şartları nedeniyle GESTAŞ AŞ ve Marmara RoRo şirketleri bazı deniz seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

Deniz seferlerine olumsuz hava şartı engeli
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İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 00:36

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattındaki 11.30 ve 17.30 seferleri kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Marmara RoRo şirketi ise, 1 Aralık 2024 tarihinde Marmara Denizi’ndeki tüm seferlerini iptal ettiğini bildirdi.

Yolcuların, iptal edilen seferler için alternatif ulaşım yöntemleri hakkında bilgi alması tavsiye ediliyor.


Etiketler: #açıklama #şartlar #Ulaşım

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