Yayınlanma: 23.11.2024 - 12:15

Güncelleme: 23.11.2024 - 12:15

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İDO ve BUDO'nun yanı sıra Şehir Hatları A.Ş. de birçok seferinin iptal edildiğini duyurdu. Peki, Vapur seferleri iptal mi edildi? Hangi vapur hatları iptal edildi?

HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı şehir hatları ile deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesindeki duyuruya göre, kötü hava koşulları sebebiyle saat 07.45'deki Yenikapı-Yalova, 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 08.30’daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.00’daki Pendik-Yalova, 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.45’teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova seferleri ile saat 10.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. Yarın için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 14 Kasım 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 15 Kasım 2024 Cuma İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 16 Kasım 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.