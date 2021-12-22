Deniz Seki'den tepkilerin odağındaki Hülya Avşar'a destek: 'Hülya Avşar hakkında konuşanı gerçekten ısırırım'

22 Aralık 2021 Çarşamba, 22:10

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçen günlerde bir muhabirin “Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?” sorusuna verdiği cevap ile gündeme oturmuştu.

Avşar, “Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?’ falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

DENİZ SEKİ’DEN HÜLYA AVŞAR’A DESTEK

Hülya Avşar’ın bu sözlerine kamuoyundan büyük tepki gelirken meslektaşı Deniz Seki’den destek geldi.

Seki, Hülya Avşar’ın özel bir kadın olduğunu söyleyerek, “Hülya Avşar’a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım. Hülya Avşar çok özel bir kadındır. Hülya Avşar hakkında konuşanı gerçekten ısırırım yani. Harbi ısırırım ve ısırığımda çok kuvvetlidir” şeklinde konuştu.