Deniz Seki'den tepkilerin odağındaki Hülya Avşar'a destek: 'Hülya Avşar hakkında konuşanı gerçekten ısırırım'
Bir muhabirden gelen ekonomik kriz sorusuna "Gerekirse simit yenecek ve bu günleri atlatacağız" şeklinde yanıt verip gündem olan Hülya Avşar'a, ünlü şarkıcı Deniz Seki'den destek geldi. Seki, “Hülya Avşar’a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım.'' dedi.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçen günlerde bir muhabirin “Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?” sorusuna verdiği cevap ile gündeme oturmuştu.
Avşar, “Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?’ falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.
DENİZ SEKİ’DEN HÜLYA AVŞAR’A DESTEK
Hülya Avşar’ın bu sözlerine kamuoyundan büyük tepki gelirken meslektaşı Deniz Seki’den destek geldi.
Seki, Hülya Avşar’ın özel bir kadın olduğunu söyleyerek, “Hülya Avşar’a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım. Hülya Avşar çok özel bir kadındır. Hülya Avşar hakkında konuşanı gerçekten ısırırım yani. Harbi ısırırım ve ısırığımda çok kuvvetlidir” şeklinde konuştu.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu