'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar’ın, geçmişte de 'radyasyonlu çay' önerdiği ortaya çıktı

21 Aralık 2021 Salı, 10:37

Hülya Avşar, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki topladı.



Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Avşar'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, tepkiler de art arda gelmeye başladı. Avşar'a tepki gösteren isimlerden biri de ünlü radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun oldu.



GEÇMİŞTE DE 'RADYASYONLU ÇAY' ÖNERMİŞ

Avşar'ın 'radyasyonlu çay' önerdiği bir haberi hatırlatan Coşkun, "Hülya Avşar böyledir... O dönemde, mevcut egemen güce destek için radyasyonlu çay içmeyi öneriyordu halka" ifadelerini kullandı. Coşkun'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



"HÜLYA AVŞAR BÖYLEDİR..."

Coşkun, Twitter'dan yaptuğı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hülya Avşar böyledir. 'Gerekirse simit ye' der yoksula, garibana… Çernobil patlamış. Çaya, fındığa radyasyon bulaşmış. Topraklarımız zehirlenmiş. Karadeniz hala kanserden kırılıyor. O dönemde, mevcut egemen güce destek için radyasyonlu çay içmeyi öneriyordu halka…"