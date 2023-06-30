Denizde akıntıya kapıldı; 1,5 saat sonra kurtarıldı

Yayınlanma: 30.06.2023 - 14:10

Güncelleme: 30.06.2023 - 14:11

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahile ailesi ile birlikte gelen Şükrü Akgönül, serinlemek için denize girdi. Akgönül, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler geldi. Ekipler, 1,5 saat süren çalışma ile Akgönül'ü buldu.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Akgönül'ün durumunun ağır olduğu bildirildi.