Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Denizde ayağına bidon bağlı bulunmuştu... Kimliği belli oldu!

İzmir Körfezi'nde sol ayak bileğine 2 su bidonu bağlı bulunan cesedin 32 yaşındaki Yusuf Balcı'ya ait olduğu belirlendi.

DHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:30
Abone Ol google-news

İzmir'in Konak ilçesinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş Sahil'de dün saat 23.00 sıralarında, denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, sol ayak bileğine 10 litrelik 2 su bidonu bağlı erkek cesedini kıyıya çıkardı. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı. 

İNTİHAR ETMEK İÇİN SAHİLE GİTMİŞ!

Yapılan incelemelerde, cesedin Yusuf Balcı'ya (32) ait olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Balcı'nın yanına aldığı bidonlarla evden çıkıp, intihar etmek amacıyla sahile gittiği tespit edildi. 

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


Bidon ceset deniz erkek erkek cesedi intihar İzmir Soruşturma

İlgili Haberler

İzmir'de vahşet... Denizde ayağına bidon bağlı erkek cesedi bulundu!

İzmir'de vahşet... Denizde ayağına bidon bağlı erkek cesedi bulundu!
Torun vahşeti... Babaannesi ve dedesini demir kürekle darbetti

Torun vahşeti... Babaannesi ve dedesini demir kürekle darbetti
Kırıkkale'de 'dünür' vahşeti: Baba-oğul tüfekle vuruldu!

Kırıkkale'de 'dünür' vahşeti: Baba-oğul tüfekle vuruldu!

En Çok Okunan Haberler