Denizde ayağına bidon bağlı bulunmuştu... Kimliği belli oldu!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:30

Güncelleme: 25.10.2023 - 15:41

İzmir'in Konak ilçesinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş Sahil'de dün saat 23.00 sıralarında, denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, sol ayak bileğine 10 litrelik 2 su bidonu bağlı erkek cesedini kıyıya çıkardı. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

İNTİHAR ETMEK İÇİN SAHİLE GİTMİŞ!

Yapılan incelemelerde, cesedin Yusuf Balcı'ya (32) ait olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Balcı'nın yanına aldığı bidonlarla evden çıkıp, intihar etmek amacıyla sahile gittiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.