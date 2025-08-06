Cumhuriyet Gazetesi Logo
Denizde feci ölüm... Yaşam savaşını kaybetti!

Denizde feci ölüm... Yaşam savaşını kaybetti!

6.08.2025 14:41:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Denizde feci ölüm... Yaşam savaşını kaybetti!

Muğla'da denize balıklama atlayınca boynu kırılan profesyonel dağcı ve gönüllü itfaiyeci Naim Sıdra, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde 17 Temmuz tarihinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; profesyonel dağcı ve gönüllü itfaiyeci Naim Sıdra (36), denize balıklama atladı. Sığ suda başını yere çarpan Sıdra hareketsiz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Sıdra'yı Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerinde boynunda kırık tespit edilen Sıdra, ileri bir tedavi için ambulansla İzmir'de özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Naim Sıdra, önceki gün hayatını kaybetti. Sıdra, dün memleketi Aydın'ın Yenipazar ilçesinde toprağa verildi.

İlgili Konular: #Bodrum #deniz #Ölüm

İlgili Haberler

Ramazan Kadirov Bodrum’da boğulma tehlikesi geçirdi
Ramazan Kadirov Bodrum’da boğulma tehlikesi geçirdi Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, tatil için geldiği Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan Kadirov, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki gençten acı haber
Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki gençten acı haber Sinop’un Akliman Sahili’nde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki kişiden biri, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
1 haftada en az 8 çocuğun boğulması toplumsal sorunu gözler önüne serdi: Devlet koruyamıyor
1 haftada en az 8 çocuğun boğulması toplumsal sorunu gözler önüne serdi: Devlet koruyamıyor Çocukların yaşam hakkının korunmasında ciddi bir eksiklik olduğunu söyleyen avukat Ateşci, “Bu vakaların temelinde yoksulluk, plansız kentleşme ve güvenli alanların eksikliği var” dedi.