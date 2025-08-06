Denizde feci ölüm... Yaşam savaşını kaybetti!

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde 17 Temmuz tarihinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; profesyonel dağcı ve gönüllü itfaiyeci Naim Sıdra (36), denize balıklama atladı. Sığ suda başını yere çarpan Sıdra hareketsiz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Sıdra'yı Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerinde boynunda kırık tespit edilen Sıdra, ileri bir tedavi için ambulansla İzmir'de özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Naim Sıdra, önceki gün hayatını kaybetti. Sıdra, dün memleketi Aydın'ın Yenipazar ilçesinde toprağa verildi.