Denizde kaybolan 2 gençten birinin cesedine ulaşıldı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 09:36

Güncelleme: 10.10.2023 - 09:36

Olay, dün Beykoz Riva Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak için sahile gelen Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer, şiddetli rüzgarın da etkisiyle oluşan dalgalara kapılarak kayboldu.

Gece boyunca helikopter destekli süren çalışmalar sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Kıyı Emniyet Müdürlüğü ve İBB Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan çalışmalar sonrası kaybolan gençlerden Emrah Dinçer’in cansız bedenine ulaşıldı. Dinçer’in cansız bedenini gören yakınları fenalık geçirdi.

Fatih Yastıkkaya için ise çalışmalar devam ediyor.