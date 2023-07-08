Denize girmek isterken başını kayalıklara vurdu

Yayınlanma: 08.07.2023 - 07:05

Güncelleme: 08.07.2023 - 07:06

Orhanlar Mahallesi Çınarlatı Caddesi Bozhane Limanı’nda, önceki gün akşam saatlerinde kayalıklardan denize atlamak isteyen Erdinç D. dengesini kaybetmesi nedeniyle düştü.

Başını kayalıklara vuran Erdinç D.’yi gören yurttaşlar hemen yaralının yardımına koşup durumu 112 Açıl Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı düştüğü yerden alarak ambulansa bindirdi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hemen tedavi altına alınan Erdinç D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.