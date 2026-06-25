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Denizli'deki otobüs faciası... Hayatının kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Denizli'deki otobüs faciası... Hayatının kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

25.06.2026 12:24:00
Güncellenme:
İHA
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Denizli'deki otobüs faciası... Hayatının kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak alev alması sonucu 1'i bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği feci olayda can kaybı 9'a çıktı. Olayda eşi Hayriye Arıkan'ı kaybeden eski Alanya Türktaş Mahallesi Muhtarı Mehmet Arıkan, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
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İzmir'den Alanya'ya sefer yapan yolcu otobüsü, 31 Mayıs tarihinde Tırkaz Mahallesi yakınlarına geldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken olay yerine çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Üzücü olayda 1'i bebek, 8 kişi hayatının kaybederken 33 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

25 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazada hayatını kaybedenlerden Hayriye Arıkan'ın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Mehmet Arıkan'ın tedavisi sürüyordu.

Eski Alanya Türktaş Mahallesi Muhtarı Mehmet Arıkan'dan da 25 gün sonra acı haber geldi. Arıkan'ın cenazesinin, bugün saat 11.00'de Alanya Hacı Baba Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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