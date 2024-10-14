Denizli merkezli 7 ilde organize suç örgütü operasyonu: 31 tutuklama

Denizli merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 zanlıdan 31'i tutuklandı.

Denizli merkezli 7 ilde organize suç örgütü operasyonu: 31 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 12:26

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına karıştığı belirlenen 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

JASAT ve diğer ekiplerin koordinesinde yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Denizli, Aydın, İzmir, Adana, Mersin, Afyonkarahisar ve Muğla'da şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların 62 ilde 155 kişiyi internete sahte ilan vererek dolandırdığı öne sürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.


Etiketler: #suç örgütü #Organize suç örgütü

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