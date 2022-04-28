Denizli’de bayramda otobüsler ücretsiz
Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi hizmet veren belediye otobüsleri Ramazan Bayram’ında ücretsiz hizmet verecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm nöbetçi ekipler 24 saat vatandaşın hizmetinde olacak.
Ramazan Bayramı tatili boyunca görev yapacak ekiplere "Alo 153" telefon hattından ulaşabilecek. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesinin "112 İtfaiye", "188 Cenaze" ve Büyükşehir DESKİ'nin "185 Çağrı Merkezi" nöbetçi ekiplerle vatandaşlara hizmet verecek.
2-3-4 MAYIS'TA ÜCRETSİZ
Öte yandan vatandaşların bayramda mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi hizmet verdiği belediye otobüsleri ücretsiz olacak. Buna göre 2-3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde belediye otobüslerinden ücret alınmayacak.
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