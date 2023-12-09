Denizli'de feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 09:20
Denizli'de feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Pınaryazı Mahallesi’nde Antalya karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Ferdi Ağur idaresindeki otomobil, A.T.’nin kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar yol kenarına savrularak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ağur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada diğer sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlar bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Denizli otomobil kaza

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