Denizli'de hastane kafeteryasına kurşun yağdırdılar: Çok sayıda yaralı var!

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryaya 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

DHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 17:38
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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki, açık kafeterya bölümüne saat 16.45 sıralarında silahlı 2 kişi tarafından saldırıda bulunuldu.

Kafeteryada bulunanlar sağa sola kaçışırken 7 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, yaralılar ise hastanede tedaviye alındı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği ifadeden yola çıkarak kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 


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