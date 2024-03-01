Denizli'de hastane kafeteryasına kurşun yağdırdılar: Çok sayıda yaralı var!
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryaya 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki, açık kafeterya bölümüne saat 16.45 sıralarında silahlı 2 kişi tarafından saldırıda bulunuldu.
Kafeteryada bulunanlar sağa sola kaçışırken 7 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, yaralılar ise hastanede tedaviye alındı.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği ifadeden yola çıkarak kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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