2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Denizli'de kadın cinayeti: 61 yaşındaki Hatice Baysal öldürüldü

Denizli'de, bahçeye asma yaprağı toplamaya giden 61 yaşındaki Hatice Baysal, pompalı tüfekle öldürüldü. Baysal'ı dokuz ay önce darbettiği anların görüntüleri ortaya çıkınca hakkında uzaklaştırma kararı verilip dava açılan, husumetli olduğu komşusu 51 yaşındaki Hasan M., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 18:24
Denizli'de kadın cinayeti: 61 yaşındaki Hatice Baysal öldürüldü
Abone Ol google-news

Acıpayam ilçesi Avşar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hatice Baysal, iddiaya göre, asma yaprağı toplamak için dün sabah Çaykarası mevkisindeki bağlarına gitti. Baysal'ın, akşam saatlerinde cansız bedeni bulundu. Durum jandarmaya bildirildi.

Hatice Baysal'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

9 AY ÖNCE SOPAYLA DARP EDİLMİŞ

Olayın ardından Denizli Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüpheli olarak Hatice Baysal'ı hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 9 ay önce, sopayla darbettiği için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan husumetli olduğu komşusu Hasan M.'yi gözaltına aldı. Baysal'ı darbettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıkan ve bu olay nedeniyle hakkında açılan dava süren Hasan M., jandarmadaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddedip, cinayetle ilgisinin olmadığını söyledi. Hasan M.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI"

Salih Baysal da ablasını Hasan M.'nin öldürdüğünü ileri sürüp, "Daha önce ablamı darbetmişti. Bu nedenle Hasan M. hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Buna rağmen ablamı sürekli ölümle tehdit ediyordu. Yasal yollardan hakkımızı aramaya çalıştık. Kendisi bu darp olayından dolayı ceza alacaktı. Bu nedenle ablamı öldürdüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Denizli kadın cinayeti

İlgili Haberler

Antalya'da kadın cinayeti

Antalya'da kadın cinayeti
Ankara'da kadın cinayeti: Erkek kardeşi katletti

Ankara'da kadın cinayeti: Erkek kardeşi katletti
Muğla'da kadın cinayeti: Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Muğla'da kadın cinayeti: Cansız bedeni yol kenarında bulundu

En Çok Okunan Haberler