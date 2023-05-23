Denizli'de kadın cinayeti: 61 yaşındaki Hatice Baysal öldürüldü

Yayınlanma: 23.05.2023 - 18:24

Güncelleme: 23.05.2023 - 18:24

Acıpayam ilçesi Avşar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hatice Baysal, iddiaya göre, asma yaprağı toplamak için dün sabah Çaykarası mevkisindeki bağlarına gitti. Baysal'ın, akşam saatlerinde cansız bedeni bulundu. Durum jandarmaya bildirildi.

Hatice Baysal'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

9 AY ÖNCE SOPAYLA DARP EDİLMİŞ

Olayın ardından Denizli Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüpheli olarak Hatice Baysal'ı hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 9 ay önce, sopayla darbettiği için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan husumetli olduğu komşusu Hasan M.'yi gözaltına aldı. Baysal'ı darbettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıkan ve bu olay nedeniyle hakkında açılan dava süren Hasan M., jandarmadaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddedip, cinayetle ilgisinin olmadığını söyledi. Hasan M.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI"

Salih Baysal da ablasını Hasan M.'nin öldürdüğünü ileri sürüp, "Daha önce ablamı darbetmişti. Bu nedenle Hasan M. hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Buna rağmen ablamı sürekli ölümle tehdit ediyordu. Yasal yollardan hakkımızı aramaya çalıştık. Kendisi bu darp olayından dolayı ceza alacaktı. Bu nedenle ablamı öldürdüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.