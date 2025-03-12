Denizli'de kavgada kan aktı: Bıçaklanan genç hastanede öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de kavgada kan aktı: Bıçaklanan genç hastanede öldü
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AA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 11:16

Kınıklı Mahallesi'nde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan Alperen Karaca (20), kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli E.A.H'yi (19) saklandığı adreste yakaladı.

Zanlının ifadesinde, Karaca ile kız meselesi yüzünden tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kınıklı Mahallesi Çamlık Parkı'nda dün Alperen Karaca ile E.A.H. arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan kavgada Karaca bıçakla yaralanmış, E.A.H. olay yerinden kaçmıştı.


Etiketler: #Denizli

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