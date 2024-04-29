Denizli'de şüpheli ölüm: Kolonya karışımlı içecek içen şahsın cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 29.04.2024 - 20:20

Güncelleme: 29.04.2024 - 20:20

Olay, saat 10.00 sıralarında Kervansaray Mahallesi'nde 3048 sokakta meydana geldi. Apart dairesinde yalnız yaşayan Erdem Dalga'dan haber alamayan yakınları polisi aradı.

İhbar üzerine eve acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve ulaşan acil sağlık ekibi Dalga'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde inceleme yapan polis ekipleri kolonya karışımlı bir içecek buldu. İçecek incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dalga'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dalga'nın içine kolonya karıştırdığı içecek nedeniyle öldüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, Dalga'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.