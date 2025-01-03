Denizli'de tamirat yapan işçi 15 metre yükseklikten düştü!
Bekilli ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında tamirat yaptığı sırada dengesini kaybeden inşaat işçisi, yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Denizli’nin Bekilli ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında tamirat yaptığı sırada dengesini kaybeden inşaat işçisi Mehmet T., yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Çevredeki yurttaşlar durumu görünce yardıma koşarak ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri inşaat işçisine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulans ile hastaneye sevk etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastanede yapılan kontrollerin ardından, Mehmet T.'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Yaralı inşaat işçisinin tedavisi sürerken, ekipler olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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