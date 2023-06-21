Denizli'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 kişi öldü
Denizli'nin Çardak ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Denizli yönünde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Düzce Güven firmasına ait 81 DV 370 plakalı yolcu otobüsü ile ters yönden gelen Beytullah Kanıcı idaresindeki 42 DV 664 plakalı TIR, Çardak girişinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Sağlık ekipleri, yolcu otobüsündeki Sevgi Aktaş ile TIR sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan otobüsteki 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, TIR şoförünün yaklaşık 6 kilometre ters şeritten ilerlediği ileri sürüldü.
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