Denizli'de vahşet... Murat bebeğin katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 10:35

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 11:02

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde kardeşlerinin hareketsiz kaldığını gören 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine bölgeye giden ekipler, üçüncü kardeş olan 21 aylık Murat Aslan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Sonrasında evdeki 5 yaşındaki S.Y.K. ve 1 yaşındaki E.K. kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.

AYRINTILAR TÜYLER ÜRPERTTİ

Vücudunda çok sayıda sigara izmarit ve darp izleri olan Murat bebeğin işkence sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti. Bebeğin evde kafasının duvara çarptırıldığı, duvarda ve yüzünde kan izleri, vücudunun birçok yerinde ise morluklar olduğu öğrenildi.

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bebeğin kesin ölüm nedenin, Antalya'dan gelecek olan ayrıntılı Adli Tıp raporu sonucuna göre ortaya çıkacağı kaydedildi. Murat bebeğin ölü bulunduğu evin madde kullanıcıları tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

Yapılan ayrıntılı çalışmada anne 27 yaşındaki Güler K. ve 3 şüphelinin yakalandıktan sonra ifadeleri alındı. Ardından şüpheliler sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin bebeğin ölümüyle ilgili suçu üstlenmediği öğrenildi.