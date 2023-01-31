Denizli'de vahşette yeni gelişme: Murat bebeğin annesi ve 2 arkadaşı tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işkence sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan anne ve 2 arkadaşı tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:07
Denizli'de vahşette yeni gelişme: Murat bebeğin annesi ve 2 arkadaşı tutuklandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, 21 aylık Murat Aslan Kılıç'ın işkence sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. 

Vücudunda çok sayıda sigara izmariti ve darp izleri olan Murat bebeğin, işkence sonucu hayatını kaybetmesinin ardından olay yerinden kaçan anne Güler K. (27), saklandığı apartta gözaltına alındı. Detaylandırılan soruşturma çerçevesinde, bebeğin ölümüyle ilgileri olabileceği düşünülen A.E., V.Y. ve Y.Y. de yakalandı. 

ANNE VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Günlerdir sorguda olan 4 şüpheli, bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Murat bebeğin ölümüyle ilgili suçu üstlenmedikleri öğrenilirken, şüphelilerden anne, V.Y. ve A.E. tutuklanırken, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


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