Denizli'de 'yük asansörü' faciası: Bir kadın öldü
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, yük taşıma asansörünün düşmesi sonucu yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.
İlçede faaliyet gösteren bir leblebi imalathanesinde yük taşımak için kullanılan asansör, henüz belirlenemeyen nedenle arızalanarak yere düştü.
Bu sırada asansörde bulunan işletme sahibinin eşi Sabriye Kıranta (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan Kıranta, kaldırıldığı Serinhisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi
- Zeydan Karalar'ın Özel Kalemi'ne silahlı saldırı!
- CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü
- Kadir İnanır'dan 'Erdoğan' sorusuna yanıt
- Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı!
- TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- İYİ Parti'de bir istifa daha...
- Tüm servetini iki dakika içinde kaybetti!
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber