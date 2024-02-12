Denizli'de 'yük asansörü' faciası: Bir kadın öldü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, yük taşıma asansörünün düşmesi sonucu yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:01
Denizli'de 'yük asansörü' faciası: Bir kadın öldü
Abone Ol google-news

İlçede faaliyet gösteren bir leblebi imalathanesinde yük taşımak için kullanılan asansör, henüz belirlenemeyen nedenle arızalanarak yere düştü.

Bu sırada asansörde bulunan işletme sahibinin eşi Sabriye Kıranta (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan Kıranta, kaldırıldığı Serinhisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


İlgili Haberler

Şanlıurfa'da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti!
Asansör test sırasında düştü: 1'i ağır, 3 yaralı

Asansör test sırasında düştü: 1'i ağır, 3 yaralı
Asansör kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Asansör kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi

Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!

Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!
Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?

Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı

Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu

Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu
Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu
Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat

Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?
Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!

Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!
Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?

Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?
Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak

Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı

Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı