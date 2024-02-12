Denizli'de 'yük asansörü' faciası: Bir kadın öldü

Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:01

Güncelleme: 12.02.2024 - 09:02

İlçede faaliyet gösteren bir leblebi imalathanesinde yük taşımak için kullanılan asansör, henüz belirlenemeyen nedenle arızalanarak yere düştü.

Bu sırada asansörde bulunan işletme sahibinin eşi Sabriye Kıranta (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan Kıranta, kaldırıldığı Serinhisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.