Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 19:44

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 19:44

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentin, Fakıuşağı Mahallesi’nde bulunan merkezin güvenlik kameraları, 7,7 büyüklüğündeki deprem anını kaydetti.

Sarsıntının şiddetiyle asma tavan parçalarının düştüğü görülen kayıtlarda, bilgisayar başında çalışan personelin deprem anında telaşla koşuşturması yer alıyor.

Bir süre masanın altına girerek kendini korumaya çalışan bazı personelin, sarsıntı bittikten sonra tekrar çağrı almaya devam ettiği görülüyor.