Deprem bölgesinde 'baraj patladı' yalanı: Resmi makamlar açıkladı

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, sosyal medyada dolaşan, “Hatay’da barajın patladığı” iddialarına ilişkin bir video yayımladı. Ağırel, “Zor ama sakin kalmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 02:03
Deprem bölgesinde 'baraj patladı' yalanı: Resmi makamlar açıkladı
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem faciasının ardından Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sosyal medyada dolaşan “Hatay’da baraj patladı” iddiaları üzerine ise Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ağırel, “Kurtarma çalışmaları sürerken baraj patladı diye bağıran ve koşan kişiler ortaya çıktı” dedi. 

'POLİS ANTAKYA’DA BARAJ YOK DİYE ANONS YAPIYOR'

Ağırel’in paylaşımı şu şekilde:

Antakya’da çok ilginç bir olay yaşandı. Kurtarma çalışmaları sürerken baraj patladı diye bağıran ve koşan kişiler ortaya çıktı. Bunu gören herkes işini bıraktı ve yüksek yere koşmaya başladı. Polis anons yapıyor şimdi. Antakya’da baraj yok diye... Zor ama sakin kalmak gerekiyor

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı da sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Başkanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Hatay'da baraj patladığına dair asılsız iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın manipülatif içerikler karşısında dikkatli olmaları, doğru bilgiye ulaşmak için resmi kaynakları takipte kalmaları önemle rica olunur.”

GÜVENLİK GÜCÜNDEN AÇIKLAMA

Bölgede görev yapan bir güvenlik gücünün ise araçla bölgeden uzaklaşan kişilere, “Bunun için kaçıyorsanız kaçmayın, hırsızlık yapacaklar, tekrar dönün” dediği görüldü. 

HATAY VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

"Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar."

BAKAN KİRİŞÇİ: 'ASILSIZDIR'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise “baraj patladı” iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar ASILSIZDIR. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir."


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