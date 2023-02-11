Yer Isparta... Kendini depremzede gibi tanıtan şahıs tutuklandı

Isparta'da kendisini depremzede olarak tanıtıp açığı banka hesabına para toplayan dolandırıcı Hüseyin Mert Sarıdaş isimli şahıs tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 01:35
Yer Isparta... Kendini depremzede gibi tanıtan şahıs tutuklandı
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Isparta'da, kendisini Hatay'dan gelen bir depremzede gibi tanıtıp insanları kandırarak açtığı banka hesaabına para yatırmalarını sağlayan Hüseyin Mert Sarıdaş isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan ve ifade işlemi tamamlanan Sarıdaş, sevk edildiği mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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