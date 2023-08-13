Naci Görür ‘hazır değiliz’ dedi ve olası İstanbul depremi için tarih verdi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda olası İstanbul depremi için tarih aralığı verdi. Görür, “Bu depremin mutlaka olacağı ve geleceği kesin. Biz depreme hala hazır değiliz” diye konuştu.
Olası İstanbul depreminin zamanlamasıyla ilgili Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür TV5'te açıklamalarda bulundu.
Görür, zamanlamanın önemli olmadığına dikkat çekerek “Bu asıl hedeften uzaklaşmak anlamına geliyor. Ben desem ki; 50 sene sonra olacak bizim insanımız ölecek” ifadelerini kullandı.
“BU DEPREMİN OLACAĞI KESİN”
Görür, “İlla merak ediliyorsa 99’dan sonra 30 sene içerisinde her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi’nde 7’nin üzerinde depremin beklendiği bilimsel verilerle ortaya konuldu. 30 sene desem bunun artı-eksi 13 senesi var tabii. 99’dan sonra 30 sene koysanız 2029 olur. Bunu 13 sene aşağı, 13 sene yukarı çekerseniz 2045 ile 2016 olabilir. Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız. Bu depremin mutlaka olacağı ve geleceği kesin. Biz depreme hala hazır değiliz” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Garipoğlu ve ailesi hakkında şoke eden iddia!
- Isırığı 'kalıcı ereksiyona' neden oluyor!
- Halil Konakcı için harekete geçildi!
- Tez savunmasında şaşırtan görüntüler
- Işıkhan memur ve emekli maaşına zamda tarih verdi
- 'Seçimlerin kaybedilmesinin en büyük nedeni...'
- İYİ Partili vekil demediğini bırakmadı
- Konakcı'nın arkasında Erbaş varmış!
- Malatya'da peş peşe 3 deprem!
- Beşiktaş'ta çöken bina can aldı!