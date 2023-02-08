Depremde yaralanan 51 yurttaş askeri uçakla İstanbul'a getirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 51 kişiyi taşıyan askeri uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı.
Yaralıların başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere kentteki çeşitli hastanelere sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul'a getirilen 51 kişi ile kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralı sayısı 114 oldu.
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