Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:08

Güncelleme: 22.08.2023 - 12:08

TOKİ tarafından inşaa edilen deprem konutlarının ne zaman teslim edileceği depremzedeler tarafından merak ediliyor. Peki, Deprem konutları anahtar teslimi ne zaman yapılacak? Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? İşte ayrıntılar...

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Deprem konutları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Deprem bölgesine tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik toplum yararına programların süresini 9 ay uzattık. Deprem konutlarının inşası da suratle devam ediyor. İstihdamın canlandırılmasına yönelik müjdelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Çarşamba günü canlı bağlantıyla Adıyaman'da deprem konutlarının temelini atacak, yerinde dönüşüm projemizi başlatacağız. Ekim-Kasım'dan itibaren hak sahiplerine evlerini peyderpey teslim etmeye başlayacağız. İstihdamın canlandırılmasına yönelik müjdelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız.'' dedi.

HANGİ İLDE KAÇ TANE DEPREM KONUTU YAPILACAK?

Kahramanmaraş genelinde 77 bin 57 konut ve 30 bin 310 köy evi yapılarak afetzedelere teslim edilecek.

Malatya kent genelinde afetzedeler için toplamda 70 bin 1 konut inşa edilecek.

Adıyaman'da toplamda 49 bin 934 konut ve 23 bin 640 köy evi yapılacak.

Şanlıurfa'da 8 bin 3 konut ile 3 bin köy evi, Kilis'te ise 1854 konut ve 2 bin 628 köy evi yapılacak.