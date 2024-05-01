Deprem mi oldu? 1 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 09:08

Güncelleme: 01.05.2024 - 09:08

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

1 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.05.01 08:49:46 38.8073 26.8240 12.2 -.- 2.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.05.01 07:24:49 37.0662 28.8948 11.1 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.05.01 06:54:51 40.7927 27.3625 22.3 -.- 1.3 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)

2024.05.01 06:51:24 37.9467 29.0053 5.5 -.- 1.5 -.- ADAKOY-SARAYKOY (DENIZLI)

2024.05.01 06:49:11 37.8853 26.9095 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.05.01 06:46:46 38.2217 31.5477 5.3 -.- 1.7 -.- YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA)

2024.05.01 06:27:58 37.4668 37.1852 9.2 -.- 1.4 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.05.01 06:17:07 38.3108 38.0855 19.0 -.- 0.9 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)

2024.05.01 05:52:54 38.8428 27.3032 8.4 -.- 2.0 -.- MALDAN-(MANISA)

2024.05.01 05:48:29 36.6445 36.1120 9.0 -.- 2.1 -.- ISKENDERUN (HATAY)

2024.05.01 05:27:59 38.1257 29.0430 8.9 -.- 1.4 -.- CINDERE-GUNEY (DENIZLI)

2024.05.01 04:55:02 37.8493 36.5017 7.3 -.- 3.2 3.3 KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2024.05.01 04:50:45 36.2465 28.1690 1.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2024.05.01 04:35:04 38.5587 39.5302 23.7 -.- 1.4 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG)

2024.05.01 03:09:29 37.1950 30.5082 5.5 -.- 1.7 -.- DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)

2024.05.01 03:00:29 40.4053 28.8495 9.4 -.- 1.2 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.05.01 02:49:59 37.9952 37.3082 5.6 -.- 1.4 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.05.01 02:27:13 35.4252 32.5622 27.4 -.- 3.2 3.0 AKDENIZ

2024.05.01 01:59:25 37.9178 37.9788 9.5 -.- 1.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.05.01 01:44:50 38.2168 31.5417 5.0 -.- 1.5 -.- YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA)

2024.05.01 01:40:55 38.5655 39.5752 13.0 -.- 1.6 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG)

2024.05.01 01:37:12 39.1768 39.8582 7.3 -.- 2.0 -.- GUZELPINAR-NAZIMIYE (TUNCELI)

2024.05.01 01:18:47 35.9800 35.9655 7.9 -.- 1.4 -.- YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY)

2024.05.01 00:54:01 38.5783 39.5862 8.1 -.- 1.7 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG)

2024.05.01 00:33:07 37.8067 36.1552 7.6 -.- 2.5 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)