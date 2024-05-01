Deprem mi oldu? 1 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Mayıs Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 1 Mayıs Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 09:08
Deprem mi oldu? 1 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

1 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.05.01 08:49:46  38.8073   26.8240       12.2      -.-  2.2  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.05.01 07:24:49  37.0662   28.8948       11.1      -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2024.05.01 06:54:51  40.7927   27.3625       22.3      -.-  1.3  -.-   UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)                      

2024.05.01 06:51:24  37.9467   29.0053        5.5      -.-  1.5  -.-   ADAKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                         

2024.05.01 06:49:11  37.8853   26.9095        8.6      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.05.01 06:46:46  38.2217   31.5477        5.3      -.-  1.7  -.-   YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA)                        

2024.05.01 06:27:58  37.4668   37.1852        9.2      -.-  1.4  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         

2024.05.01 06:17:07  38.3108   38.0855       19.0      -.-  0.9  -.-   AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)                       

2024.05.01 05:52:54  38.8428   27.3032        8.4      -.-  2.0  -.-   MALDAN-(MANISA)                                   

2024.05.01 05:48:29  36.6445   36.1120        9.0      -.-  2.1  -.-   ISKENDERUN (HATAY)                                

2024.05.01 05:27:59  38.1257   29.0430        8.9      -.-  1.4  -.-   CINDERE-GUNEY (DENIZLI)                           

2024.05.01 04:55:02  37.8493   36.5017        7.3      -.-  3.2  3.3   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           

2024.05.01 04:50:45  36.2465   28.1690        1.9      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                          

2024.05.01 04:35:04  38.5587   39.5302       23.7      -.-  1.4  -.-   KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG)                           

2024.05.01 03:09:29  37.1950   30.5082        5.5      -.-  1.7  -.-   DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)                      

2024.05.01 03:00:29  40.4053   28.8495        9.4      -.-  1.2  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           

2024.05.01 02:49:59  37.9952   37.3082        5.6      -.-  1.4  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

2024.05.01 02:27:13  35.4252   32.5622       27.4      -.-  3.2  3.0   AKDENIZ                                          

2024.05.01 01:59:25  37.9178   37.9788        9.5      -.-  1.5  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2024.05.01 01:44:50  38.2168   31.5417        5.0      -.-  1.5  -.-   YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA)                       

2024.05.01 01:40:55  38.5655   39.5752       13.0      -.-  1.6  -.-   YESILOVA-MADEN (ELAZIG)                           

2024.05.01 01:37:12  39.1768   39.8582        7.3      -.-  2.0  -.-   GUZELPINAR-NAZIMIYE (TUNCELI)                     

2024.05.01 01:18:47  35.9800   35.9655        7.9      -.-  1.4  -.-   YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY)                    

2024.05.01 00:54:01  38.5783   39.5862        8.1      -.-  1.7  -.-   KARTALDERE-MADEN (ELAZIG)                         

2024.05.01 00:33:07  37.8067   36.1552        7.6      -.-  2.5  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 


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