Deprem mi oldu? 15 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Aralık 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 15 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Deprem mi oldu? 15 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2024 - 09:36

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Aralık 2024'te meydana gelen depremler...

15 ARALIK 2024 SON DEPREMLER

08:33:36 -.-  2.6  -.-   GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

08:05:53 -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        

07:32:51 -.-  2.9  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

07:21:56 -.-  2.0  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        

07:07:13 -.-  1.9  -.-   SUDUGUNU-(BINGOL)                                 

06:53:31 -.-  2.7  -.-   YUNANISTAN                                        

06:34:47 -.-  1.9  -.-   BAHCEKOY-(DUZCE)                                  

04:36:00 -.-  2.5  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

03:11:06 -.-  1.8  -.-   YENIBAGYAKA-(MUGLA)                               

03:06:13 -.-  2.8  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            

02:56:47 -.-  2.0  -.-   KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

02:07:01 -.-  2.2  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        

01:45:39 -.-  2.0  -.-   UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)                

00:55:42 -.-  2.4  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

00:43:17 -.-  1.0  -.-   GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

00:38:18 -.-  1.1  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     

00:19:56 -.-  1.5  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       

00:12:25 -.-  2.2  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           

00:09:20 -.-  2.3  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                            


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