Deprem mi oldu? 17 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Şubat Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 17 Şubat Cumartesi 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Şubat'ta meydana gelen depremler...
17 ŞUBAT YAŞANAN DEPREMLER
2024.02.17 09:04:19 -.- 2.2 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
2024.02.17 08:39:57 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
2024.02.17 07:51:18 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2024.02.17 07:35:33 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
2024.02.17 07:27:56 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2024.02.17 07:27:10 -.- 1.6 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
2024.02.17 07:20:48 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2024.02.17 06:52:48 -.- 1.8 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 06:47:21 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
2024.02.17 06:35:34-.- 1.5 -.- KARAMIK-CAY (AFYONKARAHISAR)
2024.02.17 06:26:13 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 06:25:02 -.- 2.3 -.- KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.17 06:21:45 -.- 1.4 -.- SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 06:15:23 -.- 2.3 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 06:11:43 -.- 2.3 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.02.17 06:01:28 -.- 1.5 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 05:59:02 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2024.02.17 05:51:31 -.- 1.3 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 05:42:05 -.- 3.8 3.4 KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.17 05:31:37 -.- 2.0 -.- KARAKUYU-KORKUTELI (ANTALYA)
2024.02.17 05:20:30 -.- 2.0 -.- YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR)
2024.02.17 05:06:40 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI
2024.02.17 04:32:20 -.- 1.3 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 04:17:46 -.- 2.0 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 04:16:02 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.02.17 04:15:35 -.- 1.0 -.- AYDOGMUS-CAY (AFYONKARAHISAR)
2024.02.17 04:10:31 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
2024.02.17 03:42:56 -.- 1.0 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)
2024.02.17 03:41:37 -.- 0.8 -.- AKIN-(VAN)
2024.02.17 03:28:54 -.- 1.3 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.02.17 03:17:56 -.- 2.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2024.02.17 03:02:17 -.- 1.5 -.- ALTINOVA-KORKUT (MUS)
2024.02.17 02:55:29 -.- 1.8 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA)
2024.02.17 02:41:52 -.- 1.2 -.- AKTOPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)
2024.02.17 02:40:18 -.- 2.0 -.- GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR)
2024.02.17 02:20:18 -.- 1.7 -.- RAMAZAN-ELESKIRT (AGRI)
2024.02.17 01:59:58 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2024.02.17 01:36:24 -.- 0.6 -.- ELBISTANLI-KADIRLI (OSMANIYE)
2024.02.17 01:30:46 -.- 0.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)
2024.02.17 01:23:51 -.- 1.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
2024.02.17 01:09:27 -.- 1.3 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 00:29:41 -.- 2.1 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.17 00:21:34 -.- 1.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.17 00:17:20 -.- 2.5 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)
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