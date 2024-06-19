Deprem mi oldu? 19 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Haziran Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 19 Haziran Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 09:13
Deprem mi oldu? 19 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Haziran'da meydana gelen depremler...

19 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.19 -.-  1.1  -.-   TASLIOGLU-PINARBASI (KAYSERI)                    

2024.06.19 -.-  1.4  -.-   BUYUKKARAMANLI-PINARBASI (KAYSERI)               

2024.06.19 -.-  1.6  -.-   PASAPINARI-(MUGLA)                               

2024.06.19 -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         

2024.06.19 -.-  1.7  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

2024.06.19 -.-  1.9  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                          

2024.06.19 -.-  1.1  -.-   AYAZOREN-KULA (MANISA)                           

2024.06.19 -.-  1.5  -.-   TASEVLER-AKCADAG (MALATYA)                       

2024.06.19 -.-  1.4  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                        

2024.06.19 -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                

2024.06.19 -.-  1.2  -.-   ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2024.06.19 -.-  1.3  -.-   IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2024.06.19 -.-  1.3  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.06.19 -.-  1.6  -.-   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)                          

2024.06.19 -.-  1.0  -.-   SAHINBEY (GAZIANTEP)                             

2024.06.19 -.-  2.1  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.06.19 -.-  1.0  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                        

2024.06.19 -.-  1.2  -.-   SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE)                        

2024.06.19 -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.06.19 -.-  1.6  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                               

2024.06.19 -.-  1.2  -.-   YENISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)               

2024.06.19 -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.06.19 -.-  1.6  -.-   BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE)                   

2024.06.19  -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.06.19 -.-  1.3  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                   

2024.06.19 -.-  1.3  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.06.19 -.-  1.6  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.06.19 -.-  1.3  -.-   GUVELOGLU-YUREGIR (ADANA)                        

2024.06.19 -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                          

2024.06.19 -.-  0.9  -.-   YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.06.19 -.-  1.4  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                        

2024.06.19 -.-  1.2  -.-   DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)                     

2024.06.19 -.-  2.0  -.-   PEYNIRLI-ARDANUC (ARTVIN)                        

2024.06.19 -.-  1.6  -.-   KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)                      

2024.06.19 -.-  3.0  2.9   DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)                        


Son depremler haberleri son deprem haberleri deprem mi oldu haberleri deprem haberleri

İlgili Haberler

Malatya'daki 4.4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Osman Bektaş'tan ilk yorum: 'Tehdit unsuru...'

Malatya'daki 4.4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Osman Bektaş'tan ilk yorum: 'Tehdit unsuru...'
53 binin üstünde yurttaşın öldüğü depremde sadece bir dava için izin verildi: Kamuya yargılama yok

53 binin üstünde yurttaşın öldüğü depremde sadece bir dava için izin verildi: Kamuya yargılama yok
Malatya'da deprem! Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve çevre illerden hissedildi...

Malatya'da deprem! Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve çevre illerden hissedildi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler