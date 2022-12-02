Deprem mi oldu? 2 Aralık'ta nerede deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Aralık'ta son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Peki, deprem mi oldu? 2 Aralık'ta nerede deprem oldu?
Deprem ülkesi olan Türkiye'de gerçekleşen son depremler merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi, 2 Aralık 2022 Cuma günü gerçekleşen son depremlerin listesini yayımladı. İşte son depremler...
2 ARALIK'TA NEREDE DEPREM OLDU?
2 Aralık'ta gerçekleşen son deprem Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Başarakavak'ta 0.9 büyüklüğünde oldu.
KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER
15:40:37 -.- 0.9 -.- BASARAKAVAK-SELCUKLU (KONYA)
15:16:28 -.- 2.2 -.- PASAKONAGI-(DUZCE)
15:02:56 -.- 1.4 -.- PASAKONAGI-(DUZCE)
14:48:25 -.- 2.2 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)
14:35:00 -.- 1.4 -.- PASAKONAGI-(DUZCE)
14:02:11 -.- 1.6 -.- ARDICDIBI-GUMUSOVA (DUZCE)
13:56:55 -.- 1.2 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
13:49:57 -.- 1.7 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
13:46:20 -.- 1.3 -.- KAVAKLIOLUK-ISKENDERUN (HATAY)
13:27:16 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
13:26:24 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
13:12:56 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
13:06:30 -.- 2.2 -.- KAMBER-TALAS (KAYSERI)
13:03:37 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
13:03:18 -.- 3.6 3.6 PASAKONAGI-(DUZCE)
12:59:33 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
12:56:29 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
12:50:34 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
12:38:51 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
12:36:55 -.- 1.9 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)
12:28:25 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
12:22:50 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
12:22:06 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
12:21:26 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
12:20:36 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
12:11:39 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
12:05:11 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
11:36:44 -.- 1.6 -.- ELCIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
11:28:50 -.- 2.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
11:21:33 -.- 3.0 -.- GURCISTAN
11:16:22 -.- 1.6 -.- CAMLIBEL-GOLYAKA (DUZCE)
11:14:31 -.- 1.6 -.- CANAKKIRAN-TEPEBASI (ESKISEHIR)
10:58:10 -.- 1.6 -.- ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
06:46:11 -.- 1.8 -.- GOLYAKA (DUZCE)
05:29:00 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:15:53 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
05:13:54 -.- 1.8 -.- CAKIRSAYVAN-KAYNASLI (DUZCE)
04:46:11 -.- 2.3 -.- DARIYERIYORUKLER-KAYNASLI (DUZCE)
04:02:34 -.- 2.2 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
03:55:25 -.- 1.5 -.- DURAKLAR-(DUZCE)
03:21:54 -.- 1.1 -.- DONGELLI-CILIMLI (DUZCE)
03:21:21 -.- 1.5 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE)
03:14:41 -.- 1.3 -.- BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE)
02:22:54 -.- 1.7 -.- PASAKONAGI-(DUZCE)
02:02:33 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
01:15:16 -.- 2.1 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)
01:11:36 -.- 1.6 -.- GOLYAKA (DUZCE)
00:42:58 -.- 2.2 -.- BUYUKGELENGEC-CAYIRLI (ERZINCAN)
00:36:45 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:35:33 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
00:31:27 -.- 2.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
00:07:56 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
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