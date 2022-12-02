Deprem mi oldu? 2 Aralık'ta nerede deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Aralık'ta son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Peki, deprem mi oldu? 2 Aralık'ta nerede deprem oldu?

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 16:07
Deprem mi oldu? 2 Aralık'ta nerede deprem oldu?
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Deprem ülkesi olan Türkiye'de gerçekleşen son depremler merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi, 2 Aralık 2022 Cuma günü gerçekleşen son depremlerin listesini yayımladı. İşte son depremler...

2 ARALIK'TA NEREDE DEPREM OLDU?

2 Aralık'ta gerçekleşen son deprem Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Başarakavak'ta 0.9 büyüklüğünde oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER

15:40:37  -.-  0.9  -.-   BASARAKAVAK-SELCUKLU (KONYA)                    

15:16:28  -.-  2.2  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)               

15:02:56  -.-  1.4  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                                

14:48:25  -.-  2.2  -.-   TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)                          

14:35:00  -.-  1.4  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                                

14:02:11  -.-  1.6  -.-   ARDICDIBI-GUMUSOVA (DUZCE)                        

13:56:55  -.-  1.2  -.-   SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                            

13:49:57  -.-  1.7  -.-   YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            

13:46:20  -.-  1.3  -.-   KAVAKLIOLUK-ISKENDERUN (HATAY)                    

13:27:16  -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

13:26:24  -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

13:12:56  -.-  2.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

13:06:30  -.-  2.2  -.-   KAMBER-TALAS (KAYSERI)                            

13:03:37  -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

13:03:18  -.-  3.6  3.6   PASAKONAGI-(DUZCE)                                

12:59:33  -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

12:56:29  -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

12:50:34  -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

12:38:51  -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

12:36:55  -.-  1.9  -.-   SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)                          

12:28:25  -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

12:22:50  -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

12:22:06  -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

12:21:26  -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

12:20:36  -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

12:11:39  -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

12:05:11  -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

11:36:44  -.-  1.6  -.-   ELCIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                      

11:28:50  -.-  2.1  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

11:21:33  -.-  3.0  -.-   GURCISTAN                                         

11:16:22  -.-  1.6  -.-   CAMLIBEL-GOLYAKA (DUZCE)                          

11:14:31  -.-  1.6  -.-   CANAKKIRAN-TEPEBASI (ESKISEHIR)                   

10:58:10  -.-  1.6  -.-   ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                 

06:46:11  -.-  1.8  -.-   GOLYAKA (DUZCE)                                   

05:29:00  -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

05:15:53  -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           

05:13:54  -.-  1.8  -.-   CAKIRSAYVAN-KAYNASLI (DUZCE)                      

04:46:11  -.-  2.3  -.-   DARIYERIYORUKLER-KAYNASLI (DUZCE)                 

04:02:34  -.-  2.2  -.-   BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)                      

03:55:25  -.-  1.5  -.-   DURAKLAR-(DUZCE)                                  

03:21:54  -.-  1.1  -.-   DONGELLI-CILIMLI (DUZCE)                          

03:21:21  -.-  1.5  -.-   YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE)                          

03:14:41  -.-  1.3  -.-   BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE)                         

02:22:54  -.-  1.7  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                                

02:02:33  -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           

01:15:16  -.-  2.1  -.-   KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)                      

01:11:36  -.-  1.6  -.-   GOLYAKA (DUZCE)                                   

00:42:58  -.-  2.2  -.-   BUYUKGELENGEC-CAYIRLI (ERZINCAN)                  

00:36:45  -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            

00:35:33  -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

00:31:27  -.-  2.3  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

00:07:56  -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                          


Son depremler deprem Kandilli Rasathanesi

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