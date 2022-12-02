Son Dakika... Düzce'de deprem!

02 Aralık 2022 Cuma, 13:11

Merkez üssü Düzce'nin Paşakonağı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 13.03'te meydana gelen depremin derinliği 10 km olarak belirlendi.

AFAD 3.7 OLARAK AÇIKLADI

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.