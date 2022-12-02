Son Dakika... Düzce'de deprem!
Son dakika gelişmesi... Düzce'nin Paşakonağı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Düzce'nin Paşakonağı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 13.03'te meydana gelen depremin derinliği 10 km olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 2, 2022
PASAKONAGI-(DUZCE) https://t.co/MYzGY64qTq
02.12.2022, 13:03:18 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 10.0 km#Kandilli
AFAD 3.7 OLARAK AÇIKLADI
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 2, 2022
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Merkez (Düzce)
Tarih:2022-12-02
Saat:13:03:18 TSİ
Enlem:40.813 N
Boylam:31.069 E
Derinlik:7.05 km
Detay:https://t.co/wexWW8OYA0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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