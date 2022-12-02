Son Dakika... Düzce'de deprem!

Son dakika gelişmesi... Düzce'nin Paşakonağı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 13:11
Son Dakika... Düzce'de deprem!
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Merkez üssü Düzce'nin Paşakonağı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 13.03'te meydana gelen depremin derinliği 10 km olarak belirlendi.

AFAD 3.7 OLARAK AÇIKLADI

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.


Düzce deprem Son dakika

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