Deprem mi oldu? 5 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:19

Güncelleme: 05.03.2024 - 09:19

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Mart'ta meydana gelen depremler...

5 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:19:10 -.- 1.6 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)

07:07:40 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

07:04:57 -.- 1.6 -.- BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA)

06:52:52 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

06:43:03 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

06:43:02 -.- 2.1 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

06:09:22 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

05:58:09 -.- 1.7 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)

05:56:53 -.- 1.3 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)

05:55:00 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

05:41:30 -.- 1.2 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:26:03 -.- 1.5 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:06:55 -.- 1.9 -.- BASKOY-CAT (ERZURUM)

04:59:54 -.- 1.5 -.- EKINLI-ERENLER (SAKARYA)

04:59:08 -.- 1.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:52:26 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN

04:44:25 -.- 3.2 3.2 KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:23:43 -.- 2.0 -.- CICEKTEPE-DINAR (AFYONKARAHISAR)

04:21:18 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

04:15:44 -.- 2.2 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

04:03:10 -.- 1.6 -.- OLUKLU-DUZICI (OSMANIYE)

03:51:23 -.- 2.4 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:49:34 -.- 1.2 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)

03:36:52 -.- 1.4 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS)

03:29:20 -.- 1.7 -.- CAT-SEYDISEHIR (KONYA)

03:21:26 -.- 2.2 -.- ESENDORUK-CAYIRLI (ERZINCAN)

02:57:07 -.- SEKERDERE-(OSMANIYE)

02:20:44 -.- 2.7 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:23:57 -.- 2.3 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)

01:12:16 -.- 2.0 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:10:27 -.- 1.3 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:07:52 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

01:00:13 -.- 1.6 -.- KIRIKLI-(OSMANIYE)