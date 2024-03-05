Deprem mi oldu? 5 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Mart Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 5 Mart Salı 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Mart'ta meydana gelen depremler...
5 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:19:10 -.- 1.6 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
07:07:40 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
07:04:57 -.- 1.6 -.- BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA)
06:52:52 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
06:43:03 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
06:43:02 -.- 2.1 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
06:09:22 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
05:58:09 -.- 1.7 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
05:56:53 -.- 1.3 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)
05:55:00 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
05:41:30 -.- 1.2 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:26:03 -.- 1.5 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:06:55 -.- 1.9 -.- BASKOY-CAT (ERZURUM)
04:59:54 -.- 1.5 -.- EKINLI-ERENLER (SAKARYA)
04:59:08 -.- 1.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:52:26 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN
04:44:25 -.- 3.2 3.2 KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:23:43 -.- 2.0 -.- CICEKTEPE-DINAR (AFYONKARAHISAR)
04:21:18 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
04:15:44 -.- 2.2 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
04:03:10 -.- 1.6 -.- OLUKLU-DUZICI (OSMANIYE)
03:51:23 -.- 2.4 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:49:34 -.- 1.2 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
03:36:52 -.- 1.4 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS)
03:29:20 -.- 1.7 -.- CAT-SEYDISEHIR (KONYA)
03:21:26 -.- 2.2 -.- ESENDORUK-CAYIRLI (ERZINCAN)
02:57:07 -.- SEKERDERE-(OSMANIYE)
02:20:44 -.- 2.7 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:23:57 -.- 2.3 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)
01:12:16 -.- 2.0 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:10:27 -.- 1.3 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:07:52 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:00:13 -.- 1.6 -.- KIRIKLI-(OSMANIYE)
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