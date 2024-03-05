Deprem mi oldu? 5 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Mart Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 5 Mart Salı 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:19
Deprem mi oldu? 5 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Mart'ta meydana gelen depremler...

5 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:19:10   -.-  1.6  -.-   BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)  

07:07:40  -.-  2.0  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                     

07:04:57  -.-  1.6  -.-   BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA)                        

06:52:52  -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                        

06:43:03   -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                       

06:43:02   -.-  2.1  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

06:09:22   -.-  1.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

05:58:09  -.-  1.7  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                   

05:56:53  -.-  1.3  -.-   AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)                        

05:55:00   -.-  1.7  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                       

05:41:30   -.-  1.2  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

05:26:03    -.-  1.5  -.-   GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

05:06:55  -.-  1.9  -.-   BASKOY-CAT (ERZURUM)                             

04:59:54  -.-  1.5  -.-   EKINLI-ERENLER (SAKARYA)                         

04:59:08   -.-  1.3  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

04:52:26  -.-  2.1  -.-   BULGARISTAN                                      

04:44:25  -.-  3.2  3.2   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

04:23:43   -.-  2.0  -.-   CICEKTEPE-DINAR (AFYONKARAHISAR)                 

04:21:18   -.-  1.5  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

04:15:44  -.-  2.2  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                    

04:03:10   -.-  1.6  -.-   OLUKLU-DUZICI (OSMANIYE)                         

03:51:23  -.-  2.4  -.-   OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

03:49:34  -.-  1.2  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                     

03:36:52   -.-  1.4  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                             

03:29:20  -.-  1.7  -.-   CAT-SEYDISEHIR (KONYA)                           

03:21:26    -.-  2.2  -.-   ESENDORUK-CAYIRLI (ERZINCAN)                     

02:57:07    -.-   SEKERDERE-(OSMANIYE)                             

02:20:44   -.-  2.7  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

01:23:57   -.-  2.3  -.-   CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)                      

01:12:16   -.-  2.0  -.-   OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

01:10:27   -.-  1.3  -.-   KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

01:07:52  -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         

01:00:13   -.-  1.6  -.-   KIRIKLI-(OSMANIYE)                               


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