Deprem mi oldu? 6 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 06.09.2024 - 10:37

Güncelleme: 06.09.2024 - 10:37

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşalr tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Eylül'de meydana gelen depremler...

6 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.09.06 09:36:32 1.4 -.- CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2024.09.06 08:33:14 1.3 -.- YAZIR-GUNYUZU (ESKISEHIR)

2024.09.06 08:10:23 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.09.06 07:45:15 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2024.09.06 07:43:59 1.8 -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.09.06 05:49:45 2.2 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.09.06 05:49:14 1.6 -.- SOGUTCUK-CINE (AYDIN)

2024.09.06 05:06:03 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.09.06 04:29:14 2.7 -.- AKDENIZ

2024.09.06 04:24:06 1.5 -.- MUDANYA (BURSA)

2024.09.06 04:05:31 3.6 3.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2024.09.06 03:45:47 2.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.09.06 03:44:24 2.4 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)

2024.09.06 03:37:42 1.9 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG)

2024.09.06 01:08:13 2.4 -.- AVDAN-DINAR (AFYONKARAHISAR)

2024.09.06 00:07:50 2.6 -.- KAVLAKTEPE-CAMARDI (NIGDE)

2024.09.06 00:02:45 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.09.06 00:02:13 1.7 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR)

2024.09.06 00:02:11 2.3 -.- SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE)